美國墨西哥灣區原油產量仍未完全恢復、非洲主要產油國難以增產原油，國際油價延續上漲走勢，惟在維持亞鄰最低原則下，中油、台塑化（6505）宣布汽、柴油各調漲0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升25.4元。

此外，台塑化4日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升25.2元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.95美元，臺幣兌美元匯率貶值0.053美元，國內油價依公式計算漲幅為3.35％，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元。但為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，汽油吸收1.1元，柴油吸收2.1元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。累計110年至8月底止，中油共吸收53.35億元。

傳言中國政府要求國有能源公司積極儲備石油，穩定冬季供電需求，投資人紛紛押注原油需求看增，WTI期貨連6季攀升，紐約商業交易所（NYMEX）11月西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲0.3％，成為每桶75.03美元。

另，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）11月布蘭特原油期貨下跌近0.2％，成為每桶78.52美元，接替成為近月合約的12月布蘭特原油期貨則上漲0.3％，成為每桶78.31美元。

OPEC+將於10月4日開會，商討後疫情時代的原油生產計畫。市場普遍預期，OPEC+將維持現有協議，11月起增產40萬桶/日；但據路透社30日報導稱，據消息人士透露，OPEC+考慮擴大增產，規模可能上看80萬桶/日。

(時報資訊)

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