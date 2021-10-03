大陸國家衛健委3日公布，2日大陸新增新冠肺炎確診病例28例，其中境外移入病例26例，含2例由無症狀感染者轉為確診病例。本土病例2例（黑龍江1例，在哈爾濱市。福建1例，在廈門市）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。

衛健委指出，境外移入現有確診病例510例（其中重症病例2例），無現有疑似病例。累計確診病例9,114例，累計治癒出院病例8,604例，無死亡病例。

截至2日，大陸現有確診病例868例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例90,727例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例96,231例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者逾120萬人，尚在醫學觀察的密切接觸者27,956人。

(時報資訊)

#確診 #大陸

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