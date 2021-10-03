香港財政司司長陳茂波3日表示，超過500萬名民眾已收到第二期消費券，市場消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕。近月疫情持續受控，經濟穩步改善，希望電子消費券能為市場帶來樂觀的氣氛，讓民眾和企業對未來經濟保持正面預期，這是經濟可持續復甦的動力之一。
香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，消費券計畫除了提振經濟，對相關行業帶來正面支持以外，也有許多無形的效益，包括為民眾帶來滿足感及愉快感。
陳茂波又指，土地、房屋是香港社會發展中最尖銳的矛盾，對民眾生活構成最大壓力，必須投入最大的力量破解和應對，強調有大陸政府的支持，加上香港的努力，沒有破解不到的矛盾，並表示港府要有新思維，讓社會對未來五年的發展能有所憧憬，讓民眾能確實感受到生活朝著改善的方向發展。
(時報資訊)
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