美國撤軍阿富汗、塔利班閃電奪下首都喀布爾導致喀布爾機場陷入混亂，8月19日美國大兵一把將機場柵欄外的女嬰拉過去的畫面震撼全球，現在女嬰的最新狀況曝光，她已經和父母團聚，一家三口已經順利抵達美國。

8月19日，大批阿富汗民眾擠在喀布爾國際機場大門，希望進入機場搭上撤離班機，一名美國大兵跨越高牆上的柵欄，伸出手一把拉起圍牆外民眾高舉的女嬰，這個畫面震撼全球，讓全世界目睹喀布爾有多混亂，以及阿富汗人的艱難處境。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國亞利桑那州當地媒體「Arizona's Family」指出，目前女嬰及父母已經團聚，一家三口已經在亞利桑那州安置。

女嬰名叫莉亞（Liya），目前只有8周大，她的父親哈米德（Hameed）曾擔任喀布爾軍事官員的語言及文化顧問，美國撤軍時，他正在機場內協助撤軍。

哈米德指出，8月12日，他們得到情報，指出有人被塔利班殺害，甚至失蹤，因為自己和阿富汗政府軍的關係，他意識到全家非逃不可，因為塔利班接下來就會將目標轉向他們，只是時間早晚問題。

19日剛生產完的妻子莎蒂亞（Sadia）帶著證件及一點現金、家當前往機場，當時莉亞才16天大，抵達檢查哨時，塔利班沒收了莎蒂亞身上所有物品，之後莎蒂亞及莉亞就加入了機場大門外的混亂之中。

哈米德說他在機場內看到妻子，知道妻子絕對無法通過大門，因為塔利班對人群噴灑水柱，還毆打民眾，順利通過的不是骨折就是有其他傷勢，他認為妻子最後會在人群的推擠中死亡。

於是他向附近一名美國海軍陸戰隊隊員求助，把女兒指給美國大兵看，詢問能否幫忙女兒進入機場，那名美國大兵表示，他唯一能做的就是把女嬰撈過刺網，不過女嬰有可能因此受傷，哈米德說他願意一試，寧願女兒受傷也不要她死亡。

後來就有了瘋傳全球的美國大兵撈女嬰畫面，當時哈米德就在大兵旁邊協助按住他的腳，美國大兵撈起女嬰後就把女嬰遞給了哈米德。那是哈米德第1次抱女兒，2分鐘後他就被迫返回工作崗位協助撤軍。

她的妻子莎蒂亞那時還在機場外，當天她曾中暑昏倒，所幸後來順利通關，一家人在機場內團聚，更在當天稍晚搭上撤離班機前往美國。

現在哈米德已經在亞利桑那州安頓，不過他們仍沒有身份，沒有保險也無法支付美國的醫療費用，哈米德因此架設募款網站GoFundMe，尋求民眾幫忙他們在美國開展新生活。

他說如果可以再見到一次當初伸出援手的美國大兵，他一定會上前給他一個擁抱，「他救了我女兒。」

(時報資訊)