【時報-台北電】提早加油，中油汽柴油價明起各漲0.1元。中油自明（4）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升25.4元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收1.1元，柴油吸收2.1元。

中油表示，本週因美國墨西哥灣區原油產量仍未完全恢復、非洲主要產油國難以增產原油等因素影響，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.95美元，新台幣兌美元匯率貶值0.053美元，國內油價依公式計算漲幅為3.35%，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，汽油吸收1.1元，柴油吸收2.1元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。

另，中油昨公布，今起10月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。中油表示，液化石油氣類之價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，110年10月液化石油氣每公斤應調漲4.6元，惟考量COVID-19疫情對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，故價格不調漲，由台灣中油暫行吸收，加計先前未調足之吸收金額每公斤13.3元，累計吸收金額為每公斤17.9元，將於日後國際價格跌價時再行回補。(編輯整理：李慧蘭)

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