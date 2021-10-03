前陣子小編與三五好友聚會聊天，在東家長西家短的對話內容中，其中任職幼兒園老師的朋友聊起她在面對難纏「怪獸家長」的經歷，聽了不禁驚呼：「現在的老師真是不好當！」時移世易，教師是以往人人稱羨的「鐵飯碗」，如今因為少子化擔憂招生不足而失業者也大有人在，加上軍公教年金改革後，退休金缺口愈來愈大，另外還有校園意外事故頻傳……等；諸如上述種種，在在說明了今天當老師，真的不容易！

每年一到9月，全台灣各級學校都會舉辦一系列感謝師恩相關活動，最常聽到的一句話就是「教師節快樂！」只是，受制於現實狀況，其實有愈來愈多教師並不快樂。值此教師節前夕，小花平台建議，懂得善用商業保險轉移意外和疾病風險，在面對未知危機時做好萬全準備，預先為自己逐步建構完善的保障防護網，這樣才能真正的高枕無憂！

擔憂退休金不夠用，教師紛紛掀延退潮……

說到現代教師的難題，相較於以往教師還是「鐵飯碗」的時代，儘管收入並不是整個行業最突出，每每論及「鐵飯碗」幸福感排名，一定位列前3，可說是令人稱羨的職業！

不過，隨著立法院3讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，由於不少人退休金縮水，造成軍公教普遍延退的現象，退休人數隨之減少；其中，年資較久或是符合退休條件的軍公教人員，會考慮自己所存的「老本」是否足夠應付理想中的退休生活？除非退休後另開創事業的第二春，否則不少軍公教人員因為擔心退休金縮水紛紛延退，寧願選擇留在現有的崗位。

老的不敢退、年輕的進不來，儼然已為今天國內教育界一個最沉重的負擔！另一方面，就像前面小編在幼兒園任職的朋友所描述的，現在的老師很不好當、愈來愈吃力不討好，除了要擔憂是否有存到足夠的退休金外，還得應付家長的各種要求，甚至時不時擔心自己會不會被家長「投訴」？這樣看來，恐怕有很多教師是很難快樂得起來。

(時報資訊)