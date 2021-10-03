數位五倍券則預計本周會破400萬，加碼的500元好食券到時將不夠領。（本報資料照片） 紙本券首波將近1200萬人預領，數位五倍券則預計本周也會破400萬，加碼的500元好食券到時將不夠領，但經濟部表示，暫時不會再加份數。超過400萬人後的綁定者列為「候補」，等10月6日共同綁定人數退出日期截止後，結算多出的缺額，會通知登記者遞補。

數位券在紙本券強壓下，近期成長速度極為緩慢，到昨天為止，終於超過394萬份，離400萬人門檻僅差6萬。為何400萬是指標數？因為經濟部加碼用在餐飲的好食券僅有400萬份限額。

經濟部官員預估，估計本周二前數位券就會破這個數目，對於好食券將不夠發，經濟部說，應該不會再加碼份數。其實數位綁定者會領到好食券序號，實際現在已經超過400萬號，只是因為陸續有共同綁定者退出，所以尚餘6萬份。

目前超過序號都列為「候補」，等到本月6號親人的共同綁定可退出日期截止後，結算有缺額部分，會用簡訊通知候補者獲得遞補。

經濟部表示，本周就將公布「數位標章」，屆時選擇數位券民眾可到五倍券官網，調出標章，給店家檢視，即可享用等同紙本的五倍券優惠或折扣。加上接下來是百貨周年慶，相關五倍券優惠很多，因此評估即使不加碼好食券或另推晚鳥優惠，數位綁定人數也仍會緩慢成長。

(時報資訊)