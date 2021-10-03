配合五倍券本周啟用，經濟部日前號召旗下10家國營與公股事業，在第四季鎖定雙北疫情重災區，多舉辦國旅或活動前往消費，全力救「慘」業。像是台糖、台船都確定發團到台北圓山、晶華飯店住宿，台電福利總會則祭出考核加分，要分會多辦員工活動進行食宿消費。

經濟部主管電油糖水4家民生國營事業，以及中鋼、台船、台鹽、漢翔、唐榮、可寧衛等6家公股投資公司，員工總數達7萬3000人，如果加上眷屬，可配合規模數十萬人，是不可小覷力量。

經濟部前幾周找來這些國公營公司討論，要求在五倍券振興期間，多提方案與活動，協助受害的飯店與餐飲業者。官員說，同時有跟觀光局討論，在他們平台擬出2、30家重點飯店名單，再由該部推薦給國公營事業，鼓勵員工消費。雖然會希望以雙北疫情較嚴重地區為主，但是也不侷限。

位在高雄的台船表示全力響應，台船主管說，配合振興券啟動，將對雙北地區，尤其是業績嚴重受損的旅宿業，鼓勵員工前去消費。目前福利會已規畫第四季的旅遊、觀摩活動有好幾個團，要到雙北進行。

主管表示，有鑑於疫情可能延伸到明年，也在討論明年將2000元職福會補助金加碼，只要使用在住宿上就加補助，金額還未定案。

台糖方面，10月也已把開會活動辦到台北圓山飯店，順便參觀東西密道。公司表示，福利會會把旅遊、研習會等活動挪到雙北舉行，尤其是缺少國際客的五星級住宿，協助業者渡難關。

國營兩大龍頭自然也不會缺席。台電表示正規畫看有何活動，可以幫旅宿業紓困。台電福利總會祭出犒賞，只要各分會多鼓勵會員年底之前到特約旅店住宿，表現好的在考核時會加分，能拿到比較高年度獎金。中油也強調年底前會儘量配合政策，把年度幹部訓練、研習會議都僅量移到疫情嚴重地區舉辦。

不過公司在台中的台水職福會說，今年因為預算已用的差不多，無大型團旅，只能鼓勵員工出差、旅遊時儘量前往雙北、高雄等地進行。南部大廠中鋼則是日前已宣布，推出鼓勵員工參與自家鋼友旅行社旅遊方案，最高可享受到10%優惠。

雖然經濟部強調支持疫情嚴重地區的住宿與餐飲業，屬於自願，但只要一定的員工加上眷屬響應，將可為第四季服務業消費帶來動能。

(時報資訊)

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