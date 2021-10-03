央行第3波信用管制措施，限制六都以及新竹縣、市等8大特定地區第2戶房屋貸款不能有寬限期，使得換屋族貸款壓力遽增。如果第二棟房子貸款千萬，每月要多繳3.6萬元。銀行業提供2招解套，可改由配偶貸款，或是延長還款期。

沒寬限期貸款壓力增

之所以會衝擊到換屋族，銀行業者解釋，換屋族買了新屋，但是現在住舊屋的可能還有貸款，就等於已經有1戶的房屋貸款，若第2戶房子在8大地區，就不能享「只繳息、不繳本金」寬限期。

假設某王姓先生因為子女逐漸長大，想換較大的房子，第2間房子貸款1000萬元、利率是1.4%，還款期限是20年來說，如果有寬限期3年來說，前3年每個月只要繳1萬1667元，雖然3年期滿後，每個月本息攤遽增成5萬5113元，但他可以趁前3年賣掉舊房子，之後專心處理第2戶房子的貸款。

現在取消寬限期，王先生第1年每月本息攤還就提升為4萬7796元，等於每個月比先前多繳3萬6129元。合計新舊房子兩邊房貸銜接期，1個月要繳7、8萬元，讓王先生不禁抱怨「政府真的管太多了，想換間比較好的房子都變很難」。

銀行業者透露，這波管制措施，確實已經影響到部分換屋族購買能力，引來了不少客戶抱怨。

延長新房子還款期限

銀行提供2項方案幫助換屋族解套，首先是將新房子登記配偶名下、由配偶擔任貸款人，若配偶原本無任何房屋貸款，就可以享有寬限期。不過這會發生2種狀況，其一就是配偶的收入不足，利率條件很差，且需要老公擔任保證人。

若由老婆擔任貸款人的方式行不通或條件很差的話，則還有第2種方式，就是延長新房子的還款期間，例如原本要貸款20年的房子延長到30年，每月本息攤還可以降到3萬4000多元，每個月可少繳1萬3000多元，也是一種降壓、解套方式。

房屋專家表示，雖然換屋族多有抱怨，然多數換屋族仍會尋求解套的方案，保持原計畫購買想要的房子，暫時不會忍痛放棄「已看上」的新房子，對於房市影響不至於太大。

(時報資訊)