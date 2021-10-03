台股上周受國際利空干擾，出現大幅度回檔，全周下跌689點，摩爾投顧分析師張志誠指出，大盤目前還在回檔修正整備第四季的主流股，但往往在指數下跌時，技術面領先大盤站在月、季線之上的股票，就會是新主流的先決條件；本周投資組合前兩大為鈊象（3293）、裕民（2606），再選入中航（2612）、台聚（1304）與安集（6477）。

雖然共和黨和民主黨對舉債問題處於僵局，但參議院30日提交短期撥款計劃可讓政府運作到12月3日，已獲眾議院表決通過，關門危機暫時解除，惟12月3日後若兩黨對於凍結舉債上限仍未取得共識，短期撥款計劃資金用鑿時，美國恐將出現債務違約風險，將打亂美國聯準會（Fed）年底逐步減少購債及升息的步調。

升息與違約的交互影響下，美股和台股10月陷入震盪格局的機會仍大，研判道瓊指數在33,500點下方仍有強力支撐，但美國債務違約對經濟衝擊影響之大，共和黨雖對調高舉債和擴大支出的法案有疑慮，預期後續兩黨解決問題後，國際指數與台股有望先蹲後拉。

此外，大陸碳中和目標以及缺煤限電將推升需求，PE、EVA為太陽能封裝必要原料，受惠油價上漲和需求帶動報價走揚，以太陽能產業鏈必要原物料和太陽能發電模組廠最有機會受惠。

至於水泥、燃煤價格持續創高，不僅反映供給面趨動的通膨，也顯示原物料貿易的熱絡，而散裝大船主要就是載送水泥和煤碳等原物料，新興、裕民、中航等毛利有望成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意