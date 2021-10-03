台股上周在大陸限電、美國聯準會（Fed）偏鷹言論衝擊下「殺聲隆隆」，倫元投顧分析師陳學進指出，台股短中期均線呈蓋頭反壓，預期在上述利空未消除前，仍有下殺風險，投資人不可掉以輕心。本周投資組合前兩大為杏國（4192）、龍燈-KY（4141），再選入南紡（1440）、安集（6477）與寶碩（5210）。

台股本波下殺主因有二，首先，就是大陸「能耗雙控」政策風暴持續擴大，各地限電措施一路自東南沿海往華北及內陸擴散，甚至市場還未能確定限電是否將「常態化」。若該情況持續，晶圓代工、IC設計、零組件、封測及其他電子次產業都將受波及。

第二，Fed主席鮑爾示警，美國通膨飆升持續時間較預期還嚴重，若通膨持續上揚，Fed已準備好升息因應，也使得美股、台股慘遭拖累。

而觀察台股技術面，加權指數短中期均線皆呈蓋頭反壓，故預期在上述利空尚未消除前，大盤都仍有下殺甚至再探低的風險，投資人不可不慎。

不過，展望後市，國內整體經濟表現仍穩健，並無泡沫化隱憂存在，故對於台股短線的下殺，投資人無須過度恐慌，預期一旦大盤下殺至合理投資價位區後，低接買盤將陸續進場，帶動台股止穩。

選股方面，投資人對部分於大陸蘇州、昆山地區設有工廠、產業趨勢轉弱之公司，暫不宜躁進；反觀限電受惠股、抗通膨的資產股等，包括矽智財（IP）、ASIC設計、綠能、紡織、資產概念股及部分生技股，逢低則值得留意。

(時報資訊)

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