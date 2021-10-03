台股上周受美國債務上限、大陸「限電」、美國欲徹查晶片荒原因「三大利空」衝擊，證券分析師黃勇文指出，台股均線仍於上檔呈蓋頭反壓，加權指數短線恐有往年線靠攏風險，待止穩才有利反彈。 本周投資組合前兩大為寶碩（5210）、萬泰科（6190），再選入安集（6477）、精剛（1584）、元大台灣50反1（00632R）與國泰美國道瓊反1（00669R）。

美國債務上限問題已僵持數月之久，國會參眾兩院終在9月30日通過一項臨時撥款法案，維持聯邦政府運作至12月3日，暫時避免政府關門危機。

此外，美國政府為解決晶片荒，要求晶片業者交出商業機密，使護國神山台積電股價上周「跌跌不休」，甚至回測年線支撐，預期本周走勢也將是市場熱門話題。

大陸推出限電措施，就影響當地製造業及民生用電，且印刷電路板、被動元件、製鞋等各產業10月營收也將受衝擊，投資人須謹慎以對。

就技術面觀察，台股加權指數陷入8月20日前波低點16,248.08點保衛戰，這將是台股大盤進入10月後較關鍵性的位置。

展望後市，大盤現階段均線於上方呈現蓋頭反壓，形成三角收斂走勢，「高點不過高、低點不破低」，預期外資態度將成本波台股方向的明燈。 選股方面，建議投資人在盤勢尚未回穩前，先避開受限電影響之產業；至於半導體、電動車、蘋概等族群則仍大有可為。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意