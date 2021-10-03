台股全周重挫689點，收在16,570點，啟發投顧分析師楊基政認為，技術面上月、季線已成空方排列，反彈壓力不小，大陸能耗雙控成為此波台股修正新風暴，若限電令成為常態，中線上更宜保守因應行情，減碼持股多保留現金並嚴設停損；本周投資組合前兩大為網家（8044）、台蠟（1742），再選入康舒（6282）、磐亞（4707）與力肯（1570）。

台股於9月28日失守月線，處於月、季線下偏弱整理，盤面結構輪由資產股、跌深股與轉機股主導。

股市最怕不確定因素，大陸限電令是一次性還是常態無法得知，技術面上，月、季線為多方須攻克的重壓區，結構上高價電子指標股呈現破線狀況，包括大立光、璟德、穩懋、日月光、玉晶光等，跌深雖會反彈，但不易立即扭轉空方排列的線型架構，須提防盤跌走勢。

以技術面角度，9月6日17,633點連結9月14日17,529點形成的下降壓力位置亦在月、季線附近，何時重回月、季線才是多方取回發球權的明顯訊號，盤面缺乏攻擊主流股，僅由塑化、紡織等傳產股零星點火，強勢族群常有漲勢不連續的情況將影響追價意願，因此若加權指數無法重返月線，持股不宜過高。

操作方面，第三代半導體、低軌衛星、電動車相關應用將較有機會於大盤回穩後率先突圍，資產及抗通膨族群可短打因應，但現貨市場自9月22日破月線後，外資多站賣方，何時轉買為重要觀察指標，待新主流及指標股表態發動後，再進行加碼即可。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意