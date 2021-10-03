台股上周驚現「獵殺10月」！受國內外利空「連環爆」劇烈衝擊，單周大跌近700點，加權指數一路回檔。就技術面觀察，台股短線空方格局未變，除上檔有沉重套牢籌碼等待解套外，月線、季線及半年線亦於上檔糾結，下檔支撐更僅剩上揚年線。

此外，大盤現階段成交量未能明顯放大，加上三大法人1日狂賣台股高達447.2億元，法人建議，投資人近期應秉持「買黑賣紅」、「短打操作」、「低持股」三大原則進行操作，不宜過度躁進。

摩爾投顧分析師張志誠本周選入遊戲股王鈊象、兩檔散裝輪裕民與中航，以及塑化股台聚、太陽能概念股安集，鎖定「漲價概念股」，且在大陸限電議題下，鎖定具題材性之綠能股；整體持股比例大幅降低至75.1％，投組前兩大為鈊象、裕民，占比20.7％、17％。

證券分析師黃勇文本周投組維持六檔個股，選入系統整合廠寶碩、線材廠萬泰科、太陽能模組廠安集、合金材料廠精剛，以及元大台灣50反1、國泰美國道瓊反1作為避險用；整體持股比例減低至95.8％，寶碩、萬泰科、安集、精剛占比介於16～20％。

啟發投顧分析師楊基政本周五檔個股大換血，選入電商龍頭網家、轉型水產貿易台蠟、電源供應器廠康舒、化工廠磐亞、釘槍代工廠力肯，因電子股普遍表現弱勢，鎖定多檔傳產股；整體持股比例為92.6％，網家、台蠟、康舒占比落在25.6％、23.2％、20％。

倫元投顧分析師陳學進則選入生技股杏國與龍燈-KY，資產概念股南紡、太陽能模組廠安集、系統整合廠寶碩，鎖定部分限電受惠股、抗通膨資產股；整體持股比例99.8％，投組首重杏國，占比高達43.1％，龍燈-KY則占21.9％。

逐洞賽第9洞結果出爐，台股上周遭遇慘烈血洗，盤面個股近乎「無一倖免」，也拖累四位達人單周績效全盤皆墨。最終由楊基政以-7.36％的報酬率稍微領先，黃勇文、陳學進以-7.45％、-7.81％取得第二至三名成績，張志誠則以-10.41位居第四名。

台股上周「一片慘綠」，惟黃勇文投組中的大眾控，受惠旗下發展工業電腦（IPC）業務的攸泰科技，取得美國客戶航海電腦大單。

逐洞賽第十洞結果揭曉，由楊基政拿下冠軍，目前已得四洞冠軍，張志誠、黃勇文各擁兩洞冠軍，陳學進亦有一冠；本循環逐洞賽也邁入最後三周衝刺期，惟台股上周重挫689.3點，跌幅3.99％，恐陷入持續下跌的空頭走勢，四位達人如何精準選股、適度避險，將成「最後一哩路」關鍵課題。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意