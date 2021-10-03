上周受美股大幅波動下挫及外資擴大賣超影響，台股接連跌破半年線及萬七關卡，不僅9月收黑K線，周線也大跌689.30點；本周盤勢拚站回萬七關卡，市場聚焦上市櫃9月營收、大立光法說及台積電走勢三大因素。

上周的外資賣超金額862億元，自營商也賣超192.3億元，投信則買超75.7億元。其中10月1日指數續創波段新低之際，當日外資賣超396.5億元，自營商及投信同期間各賣超69億元、及買超18億元。10月1日外資的台指期淨空單部位1萬3,037口，較前周五（9月24日）減持空單4,426口。

時序進入10月初，上市櫃公司開始公布9月營收，在近期盤勢連續震盪拉回修正之際，市場緊盯台股基本面最新變化，其中前股王大立光慣例都在5日公布前一月業績，尤其大立光業績減弱，目前股價2,135元，退居上市櫃高價股老三；大立光接續在7日舉行法說，值iPhone 13新產品上市及拉貨，市場寄望有利於9月營收表現，也關注其對第四季營運展望。

上周權值龍頭台積電股價再失守600元關卡，且接連跌破季線及半年線，已面臨年線保衛戰，上周外資再賣超台積電4.6萬張，衝擊周股價跌幅達4.01％；台積電能否守住年線回穩，攸關大盤指數下檔守住16,500點關卡，以及逐步反彈朝萬七邁進。

康和證投資總監廖繼弘指出，9月大盤反彈量縮，無力攻堅遇壓拉回，遇17,600點以上大量套牢區，成交量無法放大，拉回整理，月K線收小黑線，成交量明顯萎縮，為反彈乏力後拉回整理格局；技術面，大盤跌破半年線，9周KD值略轉折向下，12周RSI跌落50以下，月線和季線和扣抵高指數區走低，形成空頭排列，中期有轉弱壓力，電子類股指數已回測年線。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意