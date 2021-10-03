儘管國際油價過去一周衝破每桶80美元大關，不過據消息來源指出，石油輸出國（OPEC）與其他產油盟國（簡稱OPEC+）本周召開例行部長會議時，可能將維持現有的每日增產40萬桶協議不變。

受艾達颶風影響，美國油產迄今仍未全面恢復，加上全球經濟逐漸在疫情中復甦、推升對石油需求增加，導致布蘭特油價上周一度升破80美元的3年高點。對於油價不斷攀升感到憂心的白宮，上周還曾與OPEC龍頭國沙烏地阿拉伯針對油價議題進行溝通。

儘管如此，包括伊拉克、奈及利亞與阿拉伯聯合大公國等OPEC會員國，最近幾周相繼發表評論，指稱該集團目前沒有需要採取額外措施來改變現有協議。

OPEC+曾在7月部長會議就每月日增40萬桶達成協議，希望藉此逐步結束過去實施的每日減產580萬桶的計畫。當時還同意將在12月對該協議進行評估。

OPEC+旗下的聯合技術委員會（JTC）上周開會時，曾提到若根據基本情境推估，預計2022年油市每日將出現140萬桶的供應過剩，該估值略低於先前預測的每日160萬桶。

然而在JTC會議的開場演講中，OPEC秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）曾強調，目前OPEC+的協議有助於油市維持平衡。

JTC的評估報告將成為OPEC+部長將在周一（4日）召開線上會議，針對是否擴大增產的重要參考依據。

據OPEC的推文指出，巴金多在當時表示，就OPEC的立場來看，OPEC和非OPEC部長決議每月向市場增加每日40萬桶供應，除了能以逐步增產方式來滿足需求，在同時還能遏止潛在的供應過剩。

(時報資訊)