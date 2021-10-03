政府將於8日（周五）發放振興五倍券，各行各業持續推出加碼優惠，百貨年度重頭戲周年慶大戰搶先一天於7日啟動，除被視為景氣風向的百貨龍頭新光三越首波六店開跑，統一集團旗下統一時代百貨亦聯手高雄統一夢時代，環球購物中心全台八店也都同步起跑，在振興券助攻下，周年慶可衝出全台逾680億元周年慶業績高峰。

百貨周年慶早在9月由昇恆昌、台北101、微風廣場等鳴槍起跑，上周起由台中中友、大遠百等接棒。據統計，由於五倍券10月才發放，國際精品相對不受影響，但化妝品、服飾與家電等買氣則相對出現觀望與遞延狀況；新光三越在考量疫情趨緩，為搭配五倍券時機，周年慶特別延後一周於10月7日開跑，連同周年慶滿千送百促銷加上振興券加碼再送3,500滿額抵用券下，回饋率高達23％，預計全台15店全檔業績，有望超越2020年202億元水準。

台北統一時代百貨與高雄夢時代則是第二年南北大會串周年慶，結合集團資源攜手推出首11日指定化妝品滿2,000送300、全館滿3,000送400，使用icash Pay或icash2.0支付，於指定消費滿6,000元再贈400元，回饋率上看21％；環球購物中心在新店青埔A19新登場，全台八店周年慶亦於7日開跑，周年慶滿千送百，外加振興券加碼券，回饋率超越二成，有望帶動周慶業績在一至二成成長。

緊接著10月下旬則是信義區周年慶大戰，包括新光三越信義新天地四家店、微風三家店與遠百A13等同步打群戰。11月則是東區SOGO百貨周年慶登場；東區SOGO百貨雖沒有周年慶，但SOGO忠孝館一樓全新登場，振興券加碼10％回饋，提前搶振興券商機。

(時報資訊)