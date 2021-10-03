疫情干擾下的全球景氣變動脫離常軌，製造業方面的景氣高峰落在2021年第三季，雖然各國的產出和就業差距仍然存在，大致上經濟已經恢復到疫情前的水準；隨之，美國經濟相關數據在第三季末開始下滑，東南亞和中國發生變種病毒擴散疫情升溫，9月更大的景氣風險，出現在中國限電停產與調漲電價等新措施，中國9月官方PMI滑落至49.6、疫情爆發以來首度跌破擴張點50之下、遜於預期。

以出口為主的台灣製造業在8月間衝刺力道放緩，2021年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌至62.1，為1月以來最慢擴張速度，台灣採購經理人指數調研團隊中華經濟研究院，將於4日（周一）公布9月指數，全球供應鏈缺料、缺櫃等綿延風險未解，中國斷鏈危機等新的風險一再出現下，拖累台灣PMI從高處緩降，最好的情況是漸漸向台灣PMI長期變動趨勢軌道靠攏，回歸常態。

至於台灣非製造業採購經理人指數（NMI），趨勢變動十分明顯，8月台灣NMI上揚3.5至56.7，是連續第三個月走升，且已連兩個月維持擴張（數值高於50），反映了本土疫情警戒緩解、振興消費政策的多重激勵效果，9月已啟動的振興五倍券估計將會進一步提振9月NMI。

本土疫情情勢左右了非製造業商業活動、新增訂單，NMI從6月觸底後連續兩個月擴張，惟八大產業的復甦互異，及至8月才首度全面呈現擴張，疫情期間衝擊最嚴重的住宿餐飲業，8月NMI來到65.3，翻揚速度非常驚人，但是隨後的續航力更需關注，業者自認未來產業與景氣狀況將可改善，8月的「未來六個月展望指數」來到58.3，走升趨勢在9月間並未改變。

從成長高速放緩的台灣製造業，中經院長張傳章上月分析，製造業出現下修下半年出貨量聲音，有兩個面向的可能，一是需求下來，一是供給不足。以9月的全球情勢來看，前者來自台灣主要出口市場的美國、中國有景氣續旺疑慮，後者則是缺料、缺櫃仍無解，拉高庫存已塞滿倉庫，而原物料上漲卻徒增廠商成本、毛利下降，廠商恐將無意繼續加班、賠錢出貨，均會影響9月台灣PMI進一步走緩。

(時報資訊)