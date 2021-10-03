財政部將在8日（周五）公布9月進出口統計。受惠於國際半導體需求暢旺，初估出口規模約378億～390億美元，有機會挑戰歷年單月新高水準（2021年8月為395.5億美元），而出口年增率上看23％～27％，有望維持強力擴張態勢，創連續15個月正成長。

9月出口有兩大正面因素，包括半導體需求暢旺、產品庫存回補商機。官員表示，因應5G新機、車市需求上升，帶動全球5G與車用電子晶片行情價，如聯電與台積電晶圓代工報價皆陸續提高，另還有全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，像是近幾月我對美國資通訊產品、對東協傳產貨品出口皆為價量齊揚態勢。

財政部也從8月進口值360.8億美元創歷年單月新高觀察，台廠明顯有積極備料生產企圖心。8月農工原料單月進口規模高達251.2億美元創單月新高，占總進口值約七成，其中又以電子零組件85.4億美元居冠，規模也是歷年單月新高；另資本設備進口規模70.2億美元同為歷年單月新高。

官員分析，半導體廠商要生產貨品，通常需兩大項目，首先就是產線的半導體資本設備（如EUV光刻機、刻蝕機等），其次則是電子零組件生產原料，從8月進口統計來看，這兩項進口值都是歷年單月新高，顯見台灣廠商手上訂單滿載，因此需持續進口大量原料與設備做生產。

另依主計總處8月最新經濟預測，第三季出口規模有望挑戰1,174億美元歷史單季新高紀錄，扣除目前七月出口值379.5億美元、8月395.5億美元，9月出口值上看399億美元。

主計總處也預估，我國第四季有望迎來傳統旺季，單季出口規模將擴大到1,180億美元，續創單季新高水準，2021年全年出口、進口值估可分別達到4,424億美元、3,743億美元，創下歷年全年新高水準，全年出口成長率皆有望達28％以上，也創近11年來最佳表現。

(時報資訊)

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