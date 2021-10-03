因歐洲在脫碳化方面領先全球，對電動汽車的需求增加，讓中國汽車廠商正爭取把歐洲作為擴大全球銷量的重點市場。除了「造車新勢力」之外，吉利、長城、上汽等車企均不落人後。

日經中文網報導，在9月份落幕的德國慕尼黑國際車展上，中國車企們意外成為會場最受人矚目的車商。長城汽車擁有面積與地主車商大眾汽車相同的大型展區，旗下高檔品牌「魏牌（WEY）」的插電式混合動力車「摩卡（Coffee 01）」的展出，吸引大量媒體和相關人士駐足觀賞。長城力爭到2025年在歐洲銷售10多個車款，低價車型也可能亮相。

報導稱，鑒於歐洲電動車市場未來將有大幅增長，中國車企正提前布局搶商機。除了長城，吉利控股旗下的高檔車企業極星（Polestar）本次也參展。而上汽集團在中國生產的「名爵（MG）」，在英國2021年1～8月各品牌銷量排行榜上已超過本田和馬自達。

目前挪威的新車銷量中超過5成是純電動汽車，名爵和極星均處於排行榜的前列，蔚來和小鵬也開始向挪威供貨。另值得注意的是，在中國大受歡迎，被稱為「國民神車」的上汽通用五菱汽車的低價純電動汽車「宏光MINI EV」，已經進入立陶宛。

報導指出，目前中國車企在歐洲市場呈現多點進略，僅在這次慕尼黑國際車展上，中國車企相較日本、美國、韓國，存在感大幅提高。尤其中國車企不再像過去僅以低價為訴求，還能以性能為賣點來打動客戶。

例如，資通訊大廠華為最新推出的自動駕駛和純電動汽車系統，得到歐洲客戶好評，展現中國業者在自駕電動車方面的實力與企圖心。

(時報資訊)