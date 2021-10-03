大陸行動支付領域的「拆牆」、互聯互通行動傳出新消息。支付寶2日宣布，已經向中國銀聯旗下銀聯雲閃付開放線上場景，首批將覆蓋85％的淘寶商家。另外，還將與銀聯雲閃付在多個城市進行收款碼掃碼互認，計劃2022年3月覆蓋大陸所有城市。

華爾街見聞報導，過去大陸騰訊、阿里巴巴、字節跳動等平台業者為了商業利益，常會遮蔽競爭對手的網址，造成用戶不便。

對此，大陸工信部9月9日要求各平台限期解除遮蔽網址連結等問題後，騰訊微信17日率先宣布開放外部連結。這意味著大陸用戶可以在各大平台上，將自己關注的商品、資訊等直接連結分享給好友，包括可以在微信私聊頁面打開淘寶、抖音等外部連結。

支付寶2日表示，2021年8月公司已完成接入銀聯雲閃付的技術研發，並逐步開放線上支付場景。第一步開放的交易場景是淘寶平台，目前淘寶85％商鋪已經支持消費者通過雲閃付付款。安裝雲閃付APP的用戶，在淘寶購物提交訂單後，即可在支付寶收銀台直接選擇「雲閃付」進行支付。

另一方面，支付寶與中國銀聯已在2020年開始基於條碼互聯互通業務展開密切溝通和探索，並在2020年底完成試點驗證後逐步推廣。目前包括在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等多個城市完成收款碼掃碼互認，計畫2022年3月覆蓋大陸所有城市。

報導指出，大陸兩大行動支付巨頭的互聯互通對象，首選都選擇了中國銀聯的雲閃付。在此之前，騰訊9月30日宣布，微信支付已與銀聯雲閃付App正式實現線下條碼的互認互掃，用戶可於大陸省會城市透過雲閃付App掃描微信收款碼完成支付。

(時報資訊)