中國人民銀行（大陸央行）日前定調虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動後，比特小鹿董事長，比特大陸共同創辦人吳忌寒預測，大陸加密貨幣散戶投資者將很快消失。

人行、大陸工信部、網信辦等十部委9月24日公布「進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」，明確指出虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。同日大陸發改委也公布「關於整治虛擬貨幣『挖礦』活動通知」，將虛擬貨幣挖礦活動列為淘汰類產業。

新浪財經2日報導，吳忌寒日前出席youtube的脫口秀節目時，針對中國政府近期的嚴格監管表示理解，他表示，大陸是一個擁有14億人口的龐大國家，情況很複雜，因此在加密貨幣領域進行監管是一種不可避免的問題。

吳忌寒預料，很短時間內，大陸散戶投資者將消失，「他們都將從加密貨幣中撤退，只有那些高淨值的大陸家庭會留在加密貨幣中」。

另一方面，大陸比特幣交易平台火幣網，在人行公布通知後當天立即停止大陸地區新用戶註冊。對大陸地區的存量用戶，火幣網表示，計劃在2021年底前在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。

該平台2日在官網公告有關幣幣與OTC交易大陸地區存量用戶清退流程，具體包括12月14日上午11時關閉大陸用戶充幣功能、12月15日起禁止大陸用戶幣幣交易，12月31日下架OTC的CNY交易等。

火幣表示，已開通火幣全球站（Huobi Global）帳號的大陸用戶仍可登錄，但僅可查看個人訊息來申請提取個人資產，不可進行任何交易。大陸用戶的提幣功能將繼續保留一至二年，具體關閉時間將另行通知。

(時報資訊)