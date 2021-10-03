美國總統拜登上台後經過近九個月的整理，美國貿易代表署（USTR）日前宣布，美國貿易代表戴琪將於美東時間4日宣布拜登政府的對中貿易關係戰略。2日最新消息指出，戴琪屆時將宣布中國未完成中美第一階段貿易協議的承諾。

USTR當地時間9月30日公布，戴琪4日將出席華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講，內容預計談到拜登政府對中國貿易關係的態度，並說明美國的戰略。

CNBC當地時間1日引述消息人士報導，屆時戴琪將宣布中國未完成中美首階段貿易協議承諾。但報導未提及戴琪是否將就此做出應對措施，只表示美國貿易代表署正評估可能採取的行動。

根據中美在2020年1月簽訂的首階段貿易協議，中國要在2017年對美採購基礎上，額外增購2,000億美元的美國貨品。該協議即將在2022年1月，即三個月後到期，但數據顯示，中國當前的採購進度仍處於落後狀態。

根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）按照協議推算，從美方公布的數據看，2021年前八月，中國應向美國購買1,130億美元產品，但實際僅購買706億美元，完成度為62％。分產品檢視，農產品為完成度相對高的項目，前八個月購買量達2021年目標的89％，工業產品完成度61％，能源產品完成度最低，僅達到42％。

拜登政府上台時，其貿易團隊成員幾乎都曾表示將全面檢視過去川普政府的對中貿易政策。但有別於外界預期，拜登政府選擇延續美國前總統川普的強硬對中態度，並將高額關稅視為談判利器。

中方雖曾多次表態有誠意完成與美國的首階段貿易協議，但PIIE定期公布的數據顯示，貿易協議開始後，中國實際對美採購量一直處在落後狀態。

當前中美關係未有融冰跡象，拜登9月10日與中國國家主席習近平通電話後，傳出拜登尋求與習近平在義大利G20峰會會面遭拒。戴琪公布美國對中貿易政策，後續將為兩國關係局勢帶來何種變化，引發全球關注。

(時報資訊)