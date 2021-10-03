作為重要的戰略物資，中國政府近期對稀土動作頻頻，除了日前調高2021年稀土開採及冶煉總量兩成，以減輕製造商供應緊張之外，9月下旬更主導五礦稀土、中國鋁業、贛州市政府等相關稀土資產的戰略性重組，重組後可望成為稀土業的新型巨無霸，藉此提升產業集中度，並可強化中國在稀土業的發言權。

中國是全球稀土最大的生產國和出口國，生產量一度占全球生產量約八成，惟近年因環保與國際競爭問題，占全球產量比重有所降低。但中國稀土出口量占全球總出口量約九成，即使美國政府對其加徵關稅，短期間內仍必須仰賴中國進口。

但即便有如此先天優勢地位，中國對全球稀土業仍無法具有絕對話語權。其一為中國的稀土企業多而分散、大而不強，仍缺乏規模效應；其次為中國在高性能稀土技術與應用上，仍遜於日本、德國等同業，在高階領域的技術落後約十年。

以全球釹鐵硼（NdFeB）情況來看，主要來自中國的400多家企業，此外大致僅有日本的日立金屬、信越化工、TDK和德國VAC等四家企業。其中多數的中國企業僅從事易於生產的低端釹鐵硼，日德業者則生產高性能釹鐵硼，技術遙遙領先。

譬如，在中國A股上市的稀土相關企業中，包括中科三環、正海磁材、寧波韻升等業者，釹鐵硼總體產能在5千噸以上，並且有可觀的高性能釹鐵硼產能和穩定的海外客戶關係，但有200多家企業僅能在低端的磁吸附、電動自行車，甚至箱包扣、玩具等低端領域存活，競爭激烈且產品毛利率低。

因此，如何培育出不僅是「山大王」，還能有國際競爭力與定價權的稀土巨企，藉此深化中國在稀土領域的主導優勢，成為當務之急。譬如這次五礦稀土等重組，可望形成南方中重稀土為主的新型稀土集團，整合中國中重稀土八成以上的份額，提高資源議價權與行業集中度，為中國政府打造稀土巨企跨出重要一步。

(時報資訊)