為減輕當前稀土在市場上供不應求的局面，中國日前調高2021年稀土開採及冶煉總量，調幅高達兩成，將其稀土產量水準提升至歷史最高點。分析指出，中國調升稀土產量，有利於減輕製造商供應緊張的問題，惟近日美國對中國稀土發起232調查，後續對全球稀土市場影響值得關注。

綜合外媒報導，中國工信部官網日前顯示，2021年度稀土開採總量控制指標為16.8萬噸，冶煉分離總量控制指標為16.2萬噸，這兩項指標較2020年均有多達20％的調升，本次調整也使大陸年內的稀土供應規模達到歷史新高水準。

稀土包含17種珍貴礦物，主要用於電子、通訊和軍事設備。中國是全球最大的稀土生產國與出口國，官方每年公布兩次配額，分為輕稀土（更常見的類型）和重稀土。這次中國調升的開採總量中，多達14.9萬噸為輕稀土配額，重稀土配額僅1.9萬噸。

報導引述Wood Mackenzie分析師表示，目前在電動汽車、通訊設備等需求崛起下，製造商對釹鐵硼（NdFeB）的需求大增，使中國不可避免的必須提高稀土配額，以緩解市場供需緊張情勢。

值得注意的是，中國2020年稀土出口量為3.54萬噸，占開採總量約25％，2021年在全球市場需求旺盛、稀土價格走揚下，1～8月中國稀土出口已突破3.1萬噸，全年有望突破4萬噸。其中，美國有約90％的稀土進口來自中國。

川普政府時期曾表示要重啟美國本土稀土礦，並調降有關業者稅率。拜登政府上台後更提出「清潔供應鏈」主張，2021年2月，拜登簽署行政命令，要求對美國關鍵供應鏈進行審查，確保在關鍵技術、防疫物資及原物料等方面不會過於依賴中國，稀土即是其中之一。

9月下旬，美方向中國釹鐵硼發動232調查，為拜登上任後的首個232調查，勢將影響中科三環、正海磁材、寧波韻升等出口業務較大的中國稀土業者。市場人士認為，中國2020年稀土出口量較2019年驟減23％，創下五年來新低，顯見中國已經將稀土升格為重要戰略物資，美方調查可說是反制中國的預先布局。

(時報資訊)