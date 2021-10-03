社會科學研究網（SSRN）新近公布一項針對十國年輕人所做的重要調查顯示，全球氣候暖化憂慮令四成年輕人可能不會生小孩，六成受訪者認為遭到政府和老一輩背叛。

由包括巴斯大學等七家歐美與英國的大學，對這項名為「年輕人心聲」（Young People's Voices）的調查進行分析，發現年輕人因為對包括氣候異常、政府背叛和道德傷害等問題，對未來感到恐懼是一個全球性現象。

這是在澳洲、巴西、芬蘭、法國、印度、奈及利亞、菲律賓、葡萄牙、英國和美國等十個國家，針對1萬名年齡在16歲到25歲的年輕人進行調查。

近60％受訪者非常或極度擔心氣候異常問題。同樣比率受訪者認為政府沒有保護他們、地球或未來的世代，並且感到被老一輩和政府背叛。

由於他們愈來愈擔心老一輩和政治人物，並沒盡力去防止氣候異常災難的發生，因此約40％受訪者表示可能不生小孩，原因就是氣候異常讓他們對未來感到恐懼。

高達四分之三受訪者認為未來是令人恐懼。逾半受訪者感到他們所得到的經濟機會少於自己的父母。近半受訪者憂慮氣候異常問題，正影響到他們的日常生活和作息。

調查顯示年輕人對氣候問題憂慮，可能跟主流媒體報告大量氣候異常的新聞有部份關係。

像聯合國「政府間氣候變遷小組」（IPCC）8月報告認為，近十年來許多環保領域的氣候異常研究已有重大提升，對21世紀的氣候變化預測較2013年報告更準確，也顯示地球氣候更暖化，對人類來說已出現紅色警戒。

美國國家大氣研究中心氣候學家梅恩斯（Linda Mearns）認為，未來全球氣候暖化問題將只會更惡化，地球上沒有一個地方是不受影響。由倫敦大學學院（UCL）環境與能源經濟學家威爾斯比（Dan Welsby）帶領的研究團隊指出，各國應該停止開採的石化燃料蘊藏量各不相同，舉例來說，研究模型認為高汙染的蘊藏量不該開採，例如加拿大的油砂與委內瑞拉石油。

根據報告顯示，擁有全球半數煤炭蘊藏量的美國、俄羅斯與前蘇聯國家，必須將97％的煤炭留在地底，澳洲的比重為95％，大陸與印度則必須保留76％的煤炭不開採。

此外，加拿大84％的油砂蘊藏量，以及中東國家將近三分之二的石油與天然氣蘊藏量不應開採。歐洲72％的石油與43％的天然氣蘊藏量應該維持完好。非洲半數石油與天然氣儲量不該動用。

研究團隊指出，控制地球升溫在1.5度內可能需要更多努力，因此報告的估算或許還有些保守。

(時報資訊)