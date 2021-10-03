美元指數走勢圖 美國聯準會（Fed）立場傾鷹、美債殖利率走揚與憂心美國舉債上限談判恐將進入長期抗戰等因素匯合而引發的完美風暴，正推升美元漲勢出現加速。

年初迄今美元指數已上漲4.7％，並逼近一年來高點。此外根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，期貨市場上對美元多頭的凈押注也已升高到逾18個月的高位。

法國興業銀行指出，基於Fed將收緊貨幣政策的預期下，美元可能從目前水平再漲多達10％。

Monex Europe資深外匯分析師哈維（Simon Harvey）指稱，「目前我們看到的美元走勢是由各種因素匯合而形成的完美風暴。」

其中推升美元走強的一大關鍵因素是立場轉鷹的Fed。Fed日前表示，最快將在11月開始縮減每月購買1,200億美元債券規模的計畫，並還可能提早在2022年調升利率。

其次自8月初以來，剔除通膨因素的10年期美國抗通膨債券殖利率已升高約37個基點，相較之下德國同類債券殖利率只增加5個基點，這也更加強化以美元計價的美債吸引力，並進而對美元帶來支撐。

此外目前在美國國會上演有關提高舉債上限的談判，如果無法在10月18日前達成協議，恐導致美國債務違約，在避險氣氛轉濃下也推升美元走強。

至於中國恒大集團可能引發的漣漪效應，以及美國通膨居高不下與經濟成長可能放緩等憂慮也有助美元升值。

標普500指數在9月大跌4.8％，創下去年3月以來最糟表現，但美元指數卻上漲1.7％。哈維認為，這些因素都指向一個停滯通膨的宏觀環境，促使市場資金流入美元尋求避險。

不過也有投資者認為美元強勢不太可能持續。Neuberger Berman分析師日前發布報告指出，自從美元在2020年3月達到高峰後，就進入長達多年的熊市周期，而且最終還將走低。他們的推測主要是基於一系列因素，其中一項就是預測美國對世界生產總值的貢獻比重將自2022年起開始下降。

(時報資訊)