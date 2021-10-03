資策會MIC指出，疫情新常態推高全球筆電需求，2021年全球筆電出貨量將達2.38億台、年增18.6％，展望2022年，雖然教育需求收斂與解封，但企業回歸辦公室將帶動商用需求，加上缺料產生的遞延效應，預估全球筆電出貨量為2.3億台，Chromebook與電競筆電仍為重點布局方向。

桌機方面，2021年全球出貨8,090萬台、年增0.6％，其中All-in-one和電競桌機在疫情期間逆勢成長，資策會預估，2022年企業陸續回到歸辦公室辦公，可望帶動以商用為主的桌機需求，預估2022年全球桌機出貨7,915萬台。另外，Win10將於2025年停止更新，2024～2025年商用桌機將有換機商機，不過長期而言，筆電取代桌機趨勢仍在，未來五年呈平原式衰退，需求維持7,000～8,000萬台。

至於筆電方面，資策會認為，上游晶圓產能擴充慢，加上手機、車用等旺季效應產能排擠，筆電長短料將持續至2022年，廠商持續面臨原料庫存攀高與滿足市場需求的兩難，蘋果全面改採自製處理器帶動下，筆電ARM處理器搭載的比重上升，預期2022年英特爾在筆電處利器市占率將首度跌破七成，另外，面板廠投入筆電用OLED面板將提升OLED用於筆電的搭載比率。

NB板業者指出，2020年疫情爆發以來，筆電就一直維持大幅度成長，即使需求下修、長短料等雜音不斷，但在疫情反覆及品牌廠推新品的需求下，筆電板需求依舊強勁。

業者並認為，第四季終端需求熱度不減，持續觀察大陸十一長假後若大環境不利因素緩解，有利於筆電出貨持穩。

(時報資訊)