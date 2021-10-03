疫情推動異地辦公、線上學習等需求大幅成長，伺服器成為遠距工作受惠的指標產品，法人尤其看好資料中心、雲端運算／儲存、邊緣運算的發展趨勢，加上伺服器用兩大處理器將推出新平台，樂觀看待2022年伺服器需求續強，有利於相關PCB廠出貨暢旺。

伺服器相關PCB供應鏈廠商，如銅箔廠金居，CCL廠台光電、聯茂、台燿，PCB廠健鼎、瀚宇博、博智、金像電等，均有表現機會。

資策會MIC表示，疫情推動雲端運算與遠距上班需求，預估2021年全球伺服器市場出貨1,299萬台，成長率4.6％，2022年更將,366萬台，成長率5.1％。未來五年，高效能運算、AI與邊緣運算持續成長，加上x86架構與ARM架構競爭，都將加速處理器平台更新，帶動伺服器換機潮，2021年台灣伺服器出貨量受惠於雲端需求大增，年增5.2％，預估2022年出貨量有望年增6％。

資策會表示，雲端服務業者直接採購帶動ODM Direct出貨成長，2022年ODM Direct出貨占比可望達35.5％，雲端資料中心已成為台灣伺服器產業出貨重要動能。不過資策會也表示，伺服器出貨量仍與關鍵零組件供應有關，當前IC缺料以電源管理晶片、基板管理控制器最缺，其他伺服器主機板晶片也出現交期拉長情形，缺料除了影響伺服器主機板上零組件，也影響其他關鍵零組件供貨時程，造成伺服器產量無法追上訂單。

另外，新興應用湧現使伺服器產品線更加多元，隨著微型資料中心、智算中心等普及，可預期5G、邊緣與AI伺服器將成為新成長動能。

展望2022年，PCB業者表示，持續看好伺服器產業前景，受惠5G、AI、高效能運算等應用，科技大廠對於伺服器資本支出維持高檔，此外，新平台的轉換潮仍在進行，英特爾Whitley預計下半年開始到2022年迎來強勁的需求，下一代Eagle Stream和AMD下一代的Genoa，預計2022年第二季推出、並於下半年放量帶來不錯的需求。

(時報資訊)

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