相較往年9月台股表現，2021年9月台股受到諸多利空襲擊，加權指數下修3.18％，是近七年來表現最差。而上半年表現出色的台股基金，第三季隨市場波動加劇選股功力備受考驗，整體台股基金平均下跌5.08％，不如加權指數單季4.62％的跌幅。不過，今年以來整體台股基金平均報酬仍維持兩成以上，表現仍優於大盤。

據統計，9月台股加權指數下跌3.18％，是繼2014年9月下跌4.97％後跌幅最重的一年，也拖累前兩季表現均勝過大盤的台股基金，第三季因選股難度增高單季平均下跌5.08％輸給加權指數的4.62％；另據統計，9月僅有安聯台灣科技、群益奧斯卡、安聯台灣智慧、群益葛萊美等4檔台股基金交出正報酬。不過，前三季整體台股基金平均報酬仍有20.35％，表現優於加權指數14.95％的漲幅。

隨著時序進入第四季，投信法人普遍認為，台股短線較大波動仍將持續，除了大陸限電與美國聯準會（Fed）縮表行程牽動台股表現外，9月、10月本就是關鍵大廠對於2022年產業展望定調的空窗等待期，市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期觀察的重點，主要是大陸限電對於產業及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來市場的關鍵因素。雖市場波動變大，但2022年具利基的三大成長趨勢基本面大方向仍未改變。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，前陣子波動較大的為中小型個股，但最近權值股亦出現賣壓，顯見高檔震盪情勢非短期能結束，成交量持續減少情況下難以大漲，不過全球趨勢最明確的科技產業鏈台股占比甚高，且國內經濟表現有撐，除非美國政府債務協商出現惡化，否則大崩盤機率也低。

(時報資訊)