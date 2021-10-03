時序邁入第四季，2021年最末行情要如何押寶？市場專家表示，外資雖續賣台股卻點名四大族群，包括紡織製鞋、電子高價、半導體，以及銅箔基板（CCL）與ABF載板等，明顯鎖定電子新品與節慶消費旺季題材；國內投信法人看法也和外資相近，認為台股暫時修正後，第四季旺季行情即將強勢回歸，投資人需放眼2022年能維持獲利成長，或受惠規格升級產業，進行布局。

安聯投信台股團隊指出，大陸政府限電政策讓外界措手不及，因過去沒有類似經驗，頗令市場擔憂。廠區設立在大陸蘇州的產業聚落，包括PCB（印刷電路板）相關、ABF、機殼等，短線可能承受壓力，但若暫時撇開限電議題，ABF其實還有其他長線需求利基，可做支撐。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美歐市場陸續擺脫疫情影響，消費動能增溫，第四季向來都是消費旺季，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠，加上部分中國非ESG企業受抵制帶動的轉單效，對台股應有所幫助。

永豐投信也看好台股後市表現，認為暫時修正後，將回歸第四季旺季行情，同時具備基本面支撐上攻力道。第四季振興券上路後，加上年底消費旺季來臨，蘋果新機發布之後買氣熱絡，半導體缺貨危機仍未解，台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能。

由於2021年企業獲利已陸續反映在相關個股股價，葉獻文認為，第四季台股投資須將眼光放2022年能維持企業獲利成長，或受惠規格升級的產業。以電子股來說，2022年硬體傳輸規格將大幅進化的相關供應鏈，如隨Intel與AMD傳輸介面進化，2022年市場將推出DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4與USB 4.0等新產品，將成投資新亮點。

(時報資訊)