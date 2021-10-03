歷史經驗顯示，每年第四季至隔年農曆年前後，是台股最會漲的一段期間，尤其10月份在近十年來上漲機率高達八成。市場專家表示，10月不僅上漲機率大，部分個股表現相當搶眼，台股加權指數上周大跌689.3點、重挫近4％，法人周賣超978.81億元，但盤面上仍有包括台塑、聯發科等過去十年10月股價收漲機率高的個股，現階段前景獲市場看好，上周逆勢獲法人買超，金額在1.02～30.51億元以上，為第四季績效先抓一手好牌。

包括台塑、聯發科、潤泰全、長榮航、華航、國泰金、友達、精成科、台泥、威健、遠雄港、國喬、亞泥、宏泰、大亞等15檔，近十年來，10月份股價收紅次數達6～7次之多，平均漲幅以聯發科約4.2％最多，上周法人買超13.97億元，僅次於對台塑的買超金額30.51億元。至於其他上榜個股，法人買超金額則在1.02～9.51億元不等。

由於美國債務上限僵局未解，大陸地產商恒大問題仍在，且限電政策影響重大，衝擊台廠營收表現及全球供應鏈的運作，統一投顧董事長黎方國表示，國際股市轉弱，外資續站賣方，從技術面來看，指數呈空頭排列，操作上宜採低接布局策略，點名業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股會是較好的選股方向。

航空雙雄入榜，主要隨各國新冠肺炎疫苗接種率提升，日、美等多國陸續放寬邊境管制，專家指出，只要每年接種疫苗，一年內人類將自疫情中解脫，預期航空股業績將可望擺脫谷底；外資已連七買長榮航，累積張數逼近6萬張。

至於塑化股，來自本土投顧的報告指出，化工廠產能受到能耗雙控而供給受限，但台灣塑化公司因製程不同，有望因大陸競爭對手遭限電限制而受惠。中國媒化工製程成本大幅提升，台廠乙烯法廠商成本優勢下，包括台塑在內的PVC／EVA產品報價將迎接上漲。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意