財政部爭取於立院本會期推動兩大減稅法案，包括權證避險交易稅率降為千分之1，及產創條例的智慧機械投資抵減延長實施一到兩年，要力拚三讀通過的計畫出現新變數，修法期程的進度恐無法趕在本會期完成。

為促進權證市場發展，財政部2020年10月將《證券交易稅條例》有關權證避險降稅修正草案函送行政院審議，將券商為造市或增加流動量，進行避險、調節持股的證交稅稅率，由千分之3降為千分之1，為期五年。

惟行政院認為，避險股票與非避險股票無法明顯區隔，權證避險降稅後將與一般證券交易行為，產生稅率差距，可能形成券商的租稅漏洞，券商若將非避險股票也列為避險股票，藉此降低交易稅成本，不僅難以追查，也導致財政稅基流失。

因此，行政院與綠營立委皆認為應設置專戶控管的配套措施。為建立監督、內控機制，金管會與證交所、櫃買中心、券商公會等單位會商，擬在10月將配套專戶控管措施建置完成。但也因此時間延宕，若加上觀察期恐無法趕上本會期審查。財政部官員坦言，如果時間趕不及，由於權證避險降稅較無急迫性，可能會等到下會期再修法。

除此，《產創條例》智慧機械投資抵減優惠自2019年上路至今已近三年，將在年底落日，包括工商協進會、經濟部都一再呼籲，把優惠時間再延長。財政部對此表示，希望智慧機械投資抵減有合理租稅減免期限，以一到兩年的較短年限為修法新方向。

財政部已著手就此進行研擬修法內容，但要等經濟部提出稅式支出評估才能提出。依現行納保法與財政紀律法規定，在沒有合理的稅式支出評估前，不能提案修法。

(時報資訊)