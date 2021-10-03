第四季「928檔期」開跑、「雙十檔期」下周將登場之際，潤隆建設首度造鎮的大手筆之作、基隆總銷180億元、戶數達1,900戶的「新橫濱」，潛銷半個月以來，銷售突破百戶大關。業者強調，這種年輕人買的房子，不在政府打房的範圍內，也不屬央行取消第二戶房貸寬限期的八縣市之列，是受客戶青睞的主要原因。

潤隆建設副總經理邱秉澤2日表示，「新橫濱」為潤隆首座微型造鎮案，特別「下重本」委由日商華大成營造施工，第一期「上野區」和「星野區」已完工，共1,900多戶，總銷達180億元，2日正式開盤，預計2022年中左右取得使用執照，屆時將可完工入帳，為潤隆未來幾年貢獻業績的主要指標大案。

據「新橫濱」現場專案表示，許多客戶就是衝著南港1/5房價，全齡化公設而在此置產。為讓年輕人、小家庭都買得起，付款方式相當優惠，潤隆建設也將提供10期公司貸款，進一步減輕客戶的買房負擔，累計正式簽約成交已突破百戶。

由於央行剛祭出新版打炒房措施，拿掉全台八縣市的自然人第二戶房貸寬限期，是否衝擊買氣？愛山林建設總經理張境在表示，基隆房價多年來都沒有炒作，也不在被央行點名的八縣市之列，加上買房的客戶，九成都是年輕首購族，且需要使用寬限期的客戶，比例也不多，相信「政府不會打我們這種年輕人要買的房子！」打房措施並不影響到自住市場。

(時報資訊)

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