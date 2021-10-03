推升2021年通膨指數的原物料商品市場，彙整12家金融機構財富管理部門的分析，能源與天然資源因有需求面的支持，後續展望相對看好。

才剛踏進10月，再度由國際油價領軍衝刺，布蘭特油價10月1日就來到79.14美元／桶，表態加速達陣80美元／桶的全年高價新紀錄，由於歐美地區即將進入冬季，主要經濟體都急於儲備能源，進而帶動油價飆漲，即使觸及關卡價位而升勢放緩，第四季應會多數在75～78美元／桶的區間來回。

台新銀行財富管理指出，隨著經濟解封，旅遊與商務需求增加，汽車用油和飛機燃油用量回升，以及OPEC和盟國紀律限產，美國能源資訊局（EIA）預測年底前能源維持供不應求局面，可望支持油價走勢。彰化銀行對於大宗商品的看法，亦維持樂觀，主因在於全球仍處於經濟擴張期，特別是原油及天然氣行情在冬季供熱及供電的雙重需求下欲小不易。

渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，OPEC+產油國組織正謹慎上調產能，同時美國頁岩油產量庫存也逐漸消化，同時全球經濟重啟帶動能源需求回溫使得供需趨於平衡，預期國際油價可能緩步墊高，布蘭特油價年底前有機會挑戰78元／桶，甚至更高的價位。

不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室提醒，目前油價已超過2018年10月的歷史價位，雖然挑戰80美元／桶在望，可看出是產量減少、需求增加造成的價格波動，除非北半球今年冬季比平常寒冷，令發電廠等由天然氣改用石油，否則油價年末前應溫和回調至75美元／桶。OPEC 近日石油出口已有所回升，未來數月也逐步增產，全球石油市場四季度供應壓力料將緩解，油價也隨之回調。

國泰世華銀行亦認同能源、天然氣受惠短缺議題，但波動劇烈是此項類股特性，需留意自身荷包深度，淺嚐不宜重壓，搭配波段操作。

整體大宗商品看法維持中立的花旗銀行認為，今年以來隨著肺炎疫苗接種，中國及歐美各國陸續解除防疫封鎖，全球景氣由谷底復甦，推升原物料、國際原油等大宗商品價格，但伴隨著Delta病毒的再度肆虐，以及全球經濟在下半年出現降溫的情況下，部分大宗商品將出現回檔修正的情況。現階段花旗集團看好原油，鋁，銅，鎳等工業生產必須元素相關原物料，對於煤，鐵礦石相關大宗商品則相對保守。

(時報資訊)