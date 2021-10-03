在強勁的經濟表現和企業獲利增長推動下，全球主要股市2021年第三季屢創新高，不過，美國聯準會（Fed）將於年底縮減購債規模、大陸多項新政拖累經濟成長放緩，加上股票大漲之後接續而來的震盪加劇，讓投資人操作難度加大。綜合主要財富管理銀行的意見，第四季各類股票資產的表現，以醫療保健暨醫療科技、（新）能源產業、消費類股最具成長潛力。

本報獨家邀請12家土洋銀行財富管理團隊，提供精挑細選的「投資指路大方略」，做為第四季最佳資產配置的建議，為投資人指路最大勝算報酬率。包括國泰世華、台新、中信等八家本地銀行，以及渣打、花旗等四家外銀在台團隊一致認為，在疫苗覆蓋率上升等前提下，後續經濟回溫的預期，股優於債的投資基調是確定的。

華南銀行指出，11月Fed調整貨幣緊縮措施，堪稱第四季的全球大事，惟全球經濟正在逐步解封，支撐了各地內需消費與油市需求，資本市場後市應朝偏多看待，確立股優於債的局面。估算第四季可能的市場波動度，積極型投資人可容忍波動度約10％、穩健型投資人則約6％，搭配個別客戶可承受風險差異程度等因素分析後，建議積極投資人股、債配置為60：40。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出，花旗集團對第四季資產配置有三大建議方向：1、強化投資組合的抵抗力：包括掌握短期復甦的投資標的，例如健康護理產業、生命科學和醫療工具；以及價值和週期類股，像旅遊住宿業等。2、駕馭不可阻擋的趨勢：亞洲的崛起、長壽題材、數位革命以及新能源四大題材，都是花旗長期看好的投資趨勢。3、提高收益率：「股息成長」股票將恢復長期、波動性較低的優異表現，具有持續股息成長的行業包括健康護理、必需消費品和半導體，都是第四季資產配置的焦點。

北富銀表示，投資人可審慎看待歐美股市於第四季延續年來偏多的走勢，積極型投資人可關注科技、消費及醫療等股票型基金或產業型ETF，參與第四季的股市行情。

中信銀行則研判第四季投資市場偏震盪上行，在景氣與企業獲利增長速度、寬鬆政策程度均自高峰回落常態的過程中，勢必帶來資產強弱的明顯差異，策略上建議以成熟國家為主。

台新銀行建議，積極投資人可參考科技與消費類股，穩健投資人可以考慮布局健護、公用事業及REITs等防禦型類股。法國巴黎銀行財富管理也建議在第四季重新關注醫療保健與醫藥科技，瑞銀財富管理投資總監辦公室則建議，把握醫療保健的長期與短期驅動因素、向淨零碳排放的轉型，以及受益於數位化趨勢的類股，納入長期投資資產配置。

(時報資訊)