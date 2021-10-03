近期大陸爆發限電限產危機，天然氣成為救急能源。在大陸政府要求力保今冬明春供應下，相關企業全力產煤的同時，傳出包括中海油、中石化「三桶油」在內的大陸石化巨頭寧願虧本，也要以高於市價的成本在海外搶購天然氣，填補能源缺口。此外，「三桶油」也加快硬體建設，確保在入冬前解決用氣供應問題。

綜合外媒報導，大陸當前仍以火力發電為大宗，但在「雙碳」等環保政策下，大陸政府近期要求主力煤礦要嚴格按照官方核定產能生產，抑制了煤碳產量。秦皇島港煤碳庫存在7月份曾一度跌破400萬噸，直到近日才回升至約430萬噸。

缺煤加上價格飆漲，成為大陸此波限電主因之一，然而眼見冬季用電供暖高峰將至，1日傳出主管能源和工業生產的大陸國務院副總理韓正，要求國有礦企即使超出年度限額，年底前也要繼續全力產煤。電力、石油領域的能源企業，也要「不惜一切代價」確保冬季供應。

路透2日引用行業數據指出，目前中國天然氣庫存也處於平均水平之下，因此儘管液化天然氣（LNG）價格持續創歷史新高，亞洲天然氣現貨市場價格已飆漲至2020年同期的500％，是大陸國內價格的兩倍，但大陸能源企業寧願虧本，也要出手以高於市場天價的價格搶購天然氣。包括中海油、中國石油在內的能源巨頭，日前傳出正在尋求能在冬季交貨的貨船。

報導指出，這與過往情況非常不同，過去每當現貨價格飆升時，對價格敏感的中企都會迴避從現貨市場購買，以免蝕本。

從「三桶油」動向看，大陸第一大天然氣進口商中海油，日前透過視訊與卡達石油公司簽署為期15年、每年350萬噸的長期LNG購銷協議，為近八年來陸企簽署年合約量最高的LNG購銷協議。

中石化則傳出計劃在今冬明春籌措242億立方公尺海外LNG資源，屆時其擁有的LNG接收站將滿負荷運行。同時加快推進天津LNG接收站二期工程建設，預計11月投入使用，保障華北地區天然氣供應。

中石油方面，其位於江蘇南通的LNG接收站擴建三期工程近日投入運行，可為今冬明春高峰用氣增加2.5億立方公尺的供應，成為長三角地區首個千萬噸級LNG接收基地。

(時報資訊)