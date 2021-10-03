美股上周五（1日）正式進入第四季，在默克新冠口服藥傳出捷報、經濟指標走強的雙重激勵下，三大指數全面收高。分析師指出，美股第四季向來都呈正面發展，此一趨勢仍將延續，但須留意聯準會（Fed）貨幣政策緊縮、舉債上限僵局、恒大風暴與企業財報等變數，帶來震盪。

值得注意的是，美股進入第四季面臨首道關卡，是8日出爐的9月非農就業報告，這可能是讓Fed扣板機縮減購債的最後關鍵。金融數據供應商FactSet調查，受訪經濟師預期9月非農就業人口新增47.5萬。

投資研究機構CFRA資料顯示，標普500指數第四季平均有3.9％漲幅，自二戰來，每五年間漲四次。表現次佳的是第一季，但平均漲幅也有2.3％。CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）指出：「第四季投報率可望高過平均值，但投資人在向來容易震盪的10月，勿輕舉妄動，該月的波動性與其他11個月的均值相比，高出36％。」

此外，美國投資機構Bespoke Investment Group也分析，自1928年以來，標指在9月跌了50次，這50年的10月平均下跌0.41％，第四季平均漲幅只有0.75％。一旦標指9月表現正面，10月跟著走強平均漲幅達1.6％，第四季平均上漲5％。

第四季投資人聚焦另一件大事是，Fed貨幣政策準備由鬆轉緊。一般多認為將於11月例會將宣布購債減碼，升息時間可能提前到2022年。此外舉債上限談判、美企財報與恒大集團後續也是攸關美股走勢的變數。

個股方面，美國製藥巨頭默克（Merck）發布報告指出，其所開發的治療新冠肺炎口服藥，可將住院與死亡風險降低50％，帶動默克股價收高8.4％。

受此利多激勵，加上一連串經濟指標報佳音，上周五美股三大指數收高。道瓊工業指數大漲482.54點或1.43％，報34,326.46點。標普指數收漲1.15％，收在4,357.04點。那斯達克指數收漲0.82％，以14,566.7點作收。但標指和那指寫下2月來最大周跌幅。（相關新聞見A4）

(時報資訊)