國際市場利空頻傳，台股1日湧現調節賣壓，上市櫃合計逾1,800檔走跌。彙整市場專家的建議，短線可先觀察目前本益比低檔、KD指標進入低檔區的個股，搭配三大法人仍逆勢加碼的條件，符合此「雙低一高」條件的計有13檔，包括中鋼、台玻、義隆、富鼎等，蓄聚反彈力道，可望成為台股反彈時的攻堅部隊。

台股10月首個交易日即上演「震撼教育」，指數暴跌363點，電子、金融、傳產同步下挫，類股全面收黑。華南投顧董事長儲祥生表示，通膨疑慮升溫，推升美10年期公債走高，對股票市場不利，加上熱錢大舉撤出，進一步加重個股跌勢，短期修正過程中，高估值的股票相對賣壓較大，建議關注本益比回落到合理區間，產業展望雜音較少的個股為關注目標，有機會率先打底止穩。

據統計，目前本益比低於大盤的13.4倍，KD指標小於20，進入超跌位置區，同時在台股1日重挫之際，三大法人反手敲進的個股，共有中鋼、台玻、義隆、宏齊、驊訊、富鼎、南茂、凌通、豐興、宏遠證、光頡、尼克森、泰博等13檔，評價面、技術面及籌碼面，皆在蓄積反攻的動能。

群益投顧指出，大陸限電帶來衝擊，原物料報價將出現短期上漲的情況，尤其鋼鐵廠將有顯著改變，各地鋼鐵廠接到限電通知減產或高爐檢修。而鋼鐵供給減少，加上各國推展基建計畫，鋼鐵報價預料將維持高檔。

中鋼1日股價雖下跌1.24％，收在35.85元，仍逆勢獲得外資、投信同步買超，連兩個交易日偏多操作，預期隨著10月下游庫存去化，第四季傳統旺季行情可望顯現。

MOSFET雙雄富鼎、尼克森受惠缺貨、漲價趨勢，營運具成長動能，展望後市，上市櫃9月營收及第三季財報將陸續公布，可望繳出亮眼成績，KD技術指標皆小於20，醞釀短線反彈機會。

另外，義隆先前因市場擔憂筆電成長力道趨緩，近期股價提前修正，公司則啟動庫藏股買回，宣示「護價」信心。據日前公告指出，買回執行比率已達58.22％，在庫藏股題材護體下，1日股價收在平盤，目前本益比僅8.8倍。（相關新聞見A3、A6）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意