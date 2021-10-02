美國政府深陷倒債危機，財政部長葉倫對此高度示警，希望國會能提高舉債上限，否則「X日」步步逼近，也就是在10月18日前後幾天就會爆發，屆時財政部所剩不多的資源將快速耗盡，不確定能否履行國家債務承諾，恐會導致經濟衰退、金融危機等災難性後果。

《CNN Business》報導，前總統川普暫停為期兩年的實施債務上限規範，今年8月1日恢復，目前美國債務上限為28.4兆美元，如今美國舉債額度已超過現行規範上限，財政部藉由「非常措施」臨時融資，以解一時燃眉之急，使政府能持續借款，預計10月就會耗盡。

然而，民主、共和兩黨對峙，提高債務上限預算案不斷延宕，葉倫警告，除非國會提高或暫停舉債上限，否則聯邦政府資金很快就會用鑿，屆時將會導致經濟衰退、金融危機等災難性後果。

葉倫稱，債務到達極限的「X日」無法確切預測，「X日」並非是某個固定的期限，而是財政部的大概預測，也就是說，美國債務可能將會在10月18日的前後幾天瀕臨極限，到時財政部所剩無幾的資源快速耗盡，可能將無法履行國家債務承諾。

不過如今難題是，「X日」的預測和以往相比困難重重，除了醫療保險、國防軍事預算等支出以外，疫情爆發後的財政刺激支出和稅收波動變化，也加劇現下的困境，傑富瑞（Jefferies）經濟學家賽門斯（Thomas Simons）原先預估財政部能夠在11月中旬前解決此事，然而9月現金餘額降幅超乎預期，10月18日時可能真的將所剩無幾。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）先前曾對此表示，他們已經開始著手為債務違約所帶來的風險做準備，美國債務違約將引發一連串令人難以置信的災難性事件，可能將傷及美國長達百年的時，若國會等到近「X日」才展開行動，風險著實過於龐大，更遑論過了才開始動作，希望能盡快解決此事。

(時報資訊)