行政院長蘇貞昌今天南下視察高雄橋頭科學園區，他表示要為高雄帶來大紅包，除425億元協助橋頭科學園區發展外，園區的聯外交通建設也將投入110億元。

高雄新市鎮橋頭科學園區開發案總面積352.44公頃，包含186.49公頃產業專用區、39.79公頃住宅區與商業區，以及126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地，相關開發計畫9月已順利通過環評大會審查，有望在年底開放企業選地。

蘇貞昌今天在高雄市長陳其邁、科技部長吳政忠與多位在地立委陪同下，視察高雄橋頭科學園區及聯外交通建設。他致詞時表示，這個科學園區能做成，並非速度快、錢多而已，而是政府的態度完全不同。

蘇貞昌指出，他為高雄帶來大紅包，一個是橋頭科學園區開發經費425億元，另外則是聯外交通建設共114億元，中央將負擔110億元。

蘇貞昌說，橋頭科學園區的蛋黃區要儘快完成並不容易，從2019年12月6日核定計畫後，直到上個月才通過環評，接續若要加快發展腳步，就是要併聯發展，把園區建設和交通建設同步進行，業者年底就有望開始選地，心情也會篤定，否則若等整體交通建設完成，起碼還要2年。

蘇貞昌說，橋頭科學園區未來招商引資，最多將帶來1萬1千個工作機會，周邊效應更不在話下，過去科學園區開發時與聯外交通是各自建設，但現在行政團隊是所有部會一起做同一件事情，而非各自為政，這就是做事的態度不一樣。

此外，陳其邁說，中央這次加碼110億元，協助整理科學園區的聯外道路，包括新增岡山第二交流道，並要開通台39線高鐵橋下道路，感謝蘇貞昌大力支持高雄。

(時報資訊)