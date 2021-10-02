睽違近6年，朱立倫再次入主國民黨中央。高舉戰鬥藍旗號、擁抱「九二共識」的他，能否有效整合黨內路線之爭，再進一步對外尋求社會認同？

「今天晚上，是民進黨要開始擔心的時刻，因為從今天開始，國民黨會是一個空前團結、充滿戰鬥力的國民黨，而且是一個戰鬥藍，追求的是必勝藍。」9月25日，國民黨主席當選人朱立倫在中央黨部發表勝選感言，誓言帶領國民黨這家百年老店在2024年重返執政。

話雖說得意氣風發，但即將二度出任國民黨主席的朱立倫，眼前面對的政治環境，比起他上一次掌控黨權時，還要嚴峻許多。

2014年九合一選舉，在中央執政的國民黨，因反服貿協議與太陽花學運後續效應而慘敗，當時以總統身分兼任黨主席的馬英九因而請辭黨魁負責；為國民黨守住唯一一席直轄市長的朱立倫，則在隔年黨主席補選中同額競選，以超過99％得票率，入主國民黨中央。

相對當年如救世主般的眾望所歸，今年回鍋角逐黨主席的朱立倫，聲勢顯然不如從前，連曾擔任朱立倫副手逾7年的侯友宜，被媒體追問是否支持「老長官」時，也僅強調以防疫為主，不願表態。

最終，在主張「兩岸簽署和平協議備忘錄」的政治學者張亞中與現任黨主席江啟臣夾擊下，朱立倫只以45.78％得票率，取得8萬5164張選票，領先第2名的張亞中不到2萬5千票，贏得並不輕鬆。

「賭爛票」四射 黨內裂痕待喬

雖然宣示自己領導的國民黨將會空前團結，但在黨內同志眼中，朱立倫過去幾次決策猶疑造成的心結未解，將增加未來團結全黨的難度。

國民黨立委鄭麗文觀察，支持張亞中的黨員未必全然認同他的兩岸論述，有部分原因是基層黨員對包括朱立倫在內的黨內精英失望、不信任，才以「賭爛票」方式宣洩不滿情緒；選舉結束後，甚至有部分黨員揚言退黨，朱立倫就任後的當務之急，就是弭平黨內裂痕，「朱立倫政務成績亮眼，黨務上卻灰頭土臉，這次就要看他有沒有從過去失敗中學到教訓。」她說。

鄭麗文直言，朱立倫上次以幾乎全票當選黨主席，是因為黨內期待他能運用個人政治聲望，帶領國民黨打贏艱困的2016年總統、立委選舉；沒想到朱立倫先以「讓黨團結」為由婉拒參選，卻又在洪秀柱贏得初選後擔心立委選舉崩盤，臨時撤銷洪秀柱提名、自行上陣，但選舉結果仍舊一塌糊塗，他只能引咎辭黨主席，但部分黨員至今仍對「換柱事件」難以釋懷。

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(時報資訊)