細數今年的台股，除了這次的「大陸限電風暴」之外，一共出現過5波的有感下跌。其中1月是因台積電創新高之後急速回檔，7月則是航運股崩盤，這兩波，都是因個股問題而影響指數，可以暫且不看，那麼接下來就只剩3波了！

2月為美國公債殖利率飆升、5月為疫情二度爆發、8月則是沒有原因，是的！你沒看錯，8月這波由17643點跌至16248點的行情，不論是任何媒體或財經節目，都沒有人可以為這波下跌，作出正確的定義，絕大多數都是憑空想像，為跌找理由罷了！

所幸，今年是台股的本命年。基本面的領先指標「外銷訂單」，自1月到8月，月月皆捷，每一個月份，都是同期歷史新高，基本面之強勁，無庸置疑。也正因為基本面的雄厚，台股得以「沒事創新高、有事就V轉」。如你所見，今年我們親眼見證了15000點、16000點、17000點、18000點，這些你過去未曾想過的天文數字。且台股在今年，不論遭遇任何的利空衝擊，最終都能以V型反轉，這種罕見的技術型態來化解危機。

但如果下跌時，具備明確的下跌原因，就能夠讓V型反轉走的更漂亮！

剛說到，2月與5月的下跌，都有明確的利空衝擊台股，一旦知道源頭在哪，問題反而不大，反而在V轉過後，容易彈的更高。2月份，美債殖利率的問題淡化趨緩，因此得以從15636點，攻上17709點，改寫歷史新高；5月份，當疫情逐步控制住，確診人數降低，台股也得以從15159點攻上18034點，再度刷新歷史新高；唯獨8月不知道怎麼了，由高到低，跌了近1400點，但憑藉著強勁的基本面，仍舊可以怎麼下去，怎麼上來，V型反轉，回到起跌點，但也頂多就是回到起跌點，如此而已。

那麼這一波，有沒有明顯的利空衝擊台股，才導致台股下跌呢？筆者想媒體鋪天蓋地的報導，能耗雙控這回事，你想不知道都不行。既然知道原因之所在，又已知8月、9月的外銷訂單均能維持在高鋒，基本面無虞，那麼是不是可以合理期待，也許這一次，也將出現V型反轉。而反轉過後，是不是也有機會將台股帶往另一個高度，這也說不一定喔！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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