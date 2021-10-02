蘋果秋季新品發布會9月落幕，iPhone 13系列、Apple Watch Series、和iPad mini等產品相繼亮相，被評為升級幅度小的iPhone 13絲毫不影響買氣，開放預購仍掀起搶購潮，近期有爆料指出，蘋果將舉行新一場的發表會，時間或定在台灣時間10月13日，屆時可能會發布最新一代的MacBook Pro和AirPods 3等新品。

《9to5mac》報導，美媒知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman近期透露，蘋果將在未來幾周內舉辦新一場的產品發布會，預測可能將公布新一代的MacBook Pro，且將搭載自家M1X處理器於即將推出的14吋、16吋等兩種尺寸。

事實上，最新產品發布會的線索似乎有跡可循；蘋果去年9月將其返校促銷活動延長至10月12日，隨即則宣布活動結束翌日舉行發布會，今年蘋果延長優惠活動時間至台灣時間10月12日止，外界揣測是否將會同去年一般，於活動結束後舉辦。

消息指出，新款的MacBook Pro將採用全新機身設計，將有14吋和16吋兩種尺寸選擇，且都將搭載自家的M1X晶片處理器，對果粉而言，僅需考量自身預算和螢幕大小喜好，性能上毫無區別。

據悉，除了預測將採用效能更好的M1X晶片處理器以外，還將新增MagSafe充電埠、HDMI和SD卡等，甚至有傳言，蘋果將去掉一直為人詬病的Touch Bar，重新喚回功能按鍵。

此外，1年來消息頻傳的AirPods 3也將有望於最新發布會上問世，預測將採用和AirPods Pro雷同的設計，更短的莖桿和更大的入耳式外殼。

(時報資訊)