晨星資料顯示，8月海外最大中國股票基金：安聯神州基金再次減持寧德時代，這是在6月、7月減持寧德時代之後，再度減持。機構人士推測，連續3月減持，可能是因為估值過高。

從減持幅度來看，安聯神州基金8月減持的幅度較前兩個月明顯縮小。6、7、8月減持幅度分別為10％、15.04％、1.49％，而即便連續三月減持後，寧德時代依然是這檔基金的第一大重倉股。

寧德時代也是海外頂流中國股票基金最愛的公司之一。10大海外中國股票基金中有4檔基金前十大重倉中都出現了寧德時代的身影。

除了安聯神州基金，摩根大通資產管理旗下中國股票基金、安本投資旗下中國股票基金以及法國巴黎銀行旗下中國股票基金都重倉了寧德時代。寧德時代位列這4檔海外中國股票基金的前十大重倉股。

(時報資訊)