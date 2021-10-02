大陸多地近期實施限電，繼廣州、深圳暫停大陸「十一」國慶燈光秀後，北京官方2日也宣佈，暫停北京市燈光秀。
據北京日報，首都文明辦、北京市城管委、北京節能環保中心公布倡議書，倡議全市機關、企事業單位及廣大市民，踐行綠色低碳生活方式和用電習慣。同時北京市暫停燈光秀，壓減夜間景觀照明時間。
早前廣州、深圳響應「有序用電、節約用電」倡議，縮短景觀照明亮燈時間，國慶期間不安排燈光表演。
廣州官方表示，周一至周四及周日不會開著景觀照明，周五、六縮短亮燈時間及範圍，日常照明則不受影響。
而在深圳，國慶期間燈光夜景亮燈時間縮短半小時，並暫停大型燈光表演。
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