歐盟藥品管理局今天發現，罕見的深部靜脈血栓病例可能與施打嬌生集團的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關，建議將這種症狀列為嬌生疫苗的副作用。

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency EMA）也建議在嬌生（Johnson & Johnson）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗資訊中，將免疫性血小板減少症（immune thrombocytopenia ITP）列為不良反應，發生頻率未知。免疫性血小板減少症是身體錯誤攻擊血小板引發的出血性疾病。

嬌生表示，出現這些症狀的機率非常低，但嬌生會持續與歐盟藥管局等機關密切合作，將依照建議更新產品資訊。

嬌生說：「我們強烈支持大家注意到這些罕見事件的跡象與症狀，以確保迅速發現並有效治療。」

嬌生與AZ疫苗先前都被認為與罕見的血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome TTS）有關。

這兩項產品都是從無害的病毒載體製成，指引人類細胞製造蛋白質，讓免疫系統準備好防範未來感染新型冠狀病毒。

歐盟藥管局說，這種可能會危及生命的新血栓症狀稱為靜脈栓塞（venous thromboembolism VTE），與血栓併血小板低下症候群不同，建議涵蓋在嬌生產品標示內。

靜脈栓塞通常是從腿部、手臂或鼠蹊部靜脈出現血栓開始發生，之後會蔓延到肺部，阻擋肺部的血液供應。

無論是否打了疫苗，靜脈栓塞最常見於臥床病人身上，主要是因受傷或缺乏活動造成。服用避孕藥與一些慢性疾病也被視為風險因子。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101002

(時報資訊)