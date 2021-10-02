比特幣交易平台火幣網停止大陸地區新用戶註冊後，2日發布幣幣與OTC交易中國大陸地區存量用戶清退流程，具體包括12月15日起禁止大陸用戶幣幣交易，12月31日下架OTC的CNY交易等。

火幣集團在官方網站公告指出，已開通火幣全球站（Huobi Global）帳號的中國大陸用戶仍可登錄，但僅可查看個人訊息來申請提取個人資產，不可進行任何交易。中國大陸用戶的提幣功能將繼續保留1至2年，具體關閉時間將另行通知。

公告又說，北京時間12月14日上午11時關閉中國大陸用戶充幣功能。

火幣網在9月下旬公告，為響應當地政府監管政策要求，已於9月24日停止中國大陸地區新用戶註冊，對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃於今年年底前在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。

(時報資訊)