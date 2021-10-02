經濟部工業局支持工研院研發「全國產化重型電動機車驅動次系統公版解決方案」，不僅讓電動機車具有高功率、高馬力、高續航力、高環保「四高」特色，更將串聯晶片、動力次系統到全車產品等國產化供應鏈，搶進高階智慧電動機車市場，建構臺灣電動機車智慧系統完整產業生態圈。

工業局指出，面對智慧物聯網(AIoT)與節能減碳時代，不但電動車已成為未來趨勢，電動機車也朝向智慧騎乘為目標；目前國內電動機車大多用國外離散式功率元件設計驅動器，為了讓國內供應鏈不斷鏈，經濟部工業局支持工研院建置平台，整合產官學研上下游各領域的技術，包括大中積體電路、杰力科技、毅嘉科技、名力精密鋼模、臻鼎科技集團-先豐通訊、欣興電子、敬鵬工業等公司，從晶片、功率模組、驅動器、到全機車自主生產，目前自給率已大於93%。

未來工業局除攜手業者搶進高階智慧電動機車市場，佈署全國產電動機車產業鏈，讓臺灣IoT從晶片、次系統、系統原型產品一條龍式串聯，打造150cc電動機車本土化供應鏈；也將透過電動機車比賽作為出海口進行驗證，證明可通過高強度競賽的考驗，實現建立支持生態、發展關鍵技術與健全資源供給三大目標，可望打造新一波產業成長契機，最終達到台灣智慧系統完整產業生態環境與產業應用。

工研院電子與光電系統所所長吳志毅表示，因應國際間2050淨零碳排的趨勢，目前國內多家業者紛紛推出電動機車，搶攻上千萬輛電動機車市場。然而，目前欠缺相關標準規範，包括在電池交換站、馬達驅動次系統、功率模組等零組件的取得與研發上，仍各自發展。

其中，為提升各類能源轉換環節中的功率半導體效能，工研院開發高值化應用的異質整合封裝和功率模組，並推動「全國電動機車動力次系統標準化」，整合型功率模組(PIM, Power Integrated Module)與驅動器(Motor Drive)技術，提供國內150cc以下電動機車驅控次系統公版解決方案；搭配工研院開發的電池管理系統(BMS)、臺製電動馬達，透過與系統整合業者進行懸吊、剎車系統等整車調校，將有助於提供業者一個共用平台，整合串聯從上游晶片到下游系統供應鏈，提升電動機車產業整體效益與產值。

吳志毅指出，工研院研發出ITRI Racing電動機車，具備高功率、高馬力、高續航力、高環保「四高」特色：一、高功率，目前國內各家機車最大功率為7.6kW，ITRI Racing電動機車最大功率可達9kW，目前已具備小量產與客製化的能力。二、高馬力，ITRI Racing最大馬力可達12hp，優於市面一般產品。三、高續航力，電池續航力是目前業界最急待突破的瓶頸，目前ITRI Racing續航力可達170km，媲美國內市售電動機車，更可搭配模組化設計，兼具輕量化與續航力，協助業者開發兼具大馬力、高續航力的新世代產品。四、高環保，由於臺灣運輸部門碳排放量約占溫室氣體排放12%，ITRI Racing 7年可整下2.5噸碳排放，優於市售電動機車的2.3噸。未來因應電動車、新再生能源等綠色政策，和AI、5G等數位政策推動，工研院未來將積極投入如碳化矽、氮化鎵等「化合物半導體」領域，發展更大功率密度、更低能耗、更高頻的相關應用，攜手產業布局高階智慧電動機車市場。

今年ITRI Racing電動機車也參加自2013年起一年二度舉辦的全國唯一大專校際道路機車賽事(UCRR, University Campus of Road Racing)，並首度參加電車示範組(Electric moto sport，EMS)。UCRR創辦人張繼中表示，今年疫情壟罩下參賽選手竟突破260台次，包括樹德科技大學曾心選手都踴躍參賽，希望推廣摩托賽車的運動文化與風氣之虞，更能培植車輛產業相關人才，帶動活絡相關產業蓬勃發展。

(時報資訊)