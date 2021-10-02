台南市近年房價及地價飆漲，不僅媒體大幅報導，民眾也口耳相傳。市議員蔡旺詮認為，此舉將讓台南的形象受損，呼籲市府拿出有效的具體作為，扭轉台南高房地價的形象。地政局長陳淑美強調，未來會透過不同政策，多管齊下穩定房地價，讓台南成為名副其實的「宜居城市」。

蔡旺詮指出，在搜尋資料時，只要輸入「台南 地政局」，找到的新聞都與房價、地價飆漲有關，讓人觀感很不好。儘管地政局多次出面澄清，並解釋「台南住宅價格指數漲幅最大，係因6都中台南的房價最低，因此相對漲幅就會較高」，多數人也都可以理解、接受，但現況卻是還有許多年輕人買不起房子，這種聲音相信不只他一個人聽到。

蔡旺詮還說，長期以來市府致力將台南打造成宜居城市，試問其他縣市的民眾看到這麼多高房價的新聞，還敢搬來台南嗎？雖然地政局並不是沒有作為，包含房地合一稅2.0、實價登錄2.0，以及財稅局調高囤房稅等措施，但高漲的房地價對台南形象上的傷害，卻是難以挽回；尤其，區段徵收標案的底價設定，更要低於附近的平均價格，不要讓民眾誤會是市府帶起漲價風潮。

地政局長陳淑美表示，曾在區段徵收委員會開會時，提出關於底價設定的議題與委員們討論；未來還會透過不同政策，多管齊下穩定房地價，讓台南成為名副其實的「宜居城市」。

蔡旺詮認為，現代人的考量有時很單純，台南是文化古都，有美食景點、自然資源，機能十分完善；但因房價很貴的一個「貴」字，就可以打消台南的各項優勢，導致民眾的移居意願直線下降。換言之，目前地政局推出的措施，仍無法有效讓台南擺脫「貴的印象」，未來這種影響還會持續抵銷其他領域的施政成效，降低台南的吸引力。

(時報資訊)